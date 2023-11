Cecchettin: Filippo Turetta arriverà sabato a Venezia con un volo militare. L’angosciato vocale di Giulia alle amiche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Filippo Turetta verrà consegnato alle autorità italiane sabato. Arriverà a Venezia con un aereo dell'Aeronautica militare. Lo ha riferito il suo legale. Nell'interrogatorio Turetta aveva ammesso "di aver ammazzato la mia fidanzata e di aver cercato di farla finita ma non ho avuto il coraggio". La confessione è stata fatta allle autorità tedesche. All'arresto, dopo la fuga di una settimana, Filippo Turetta aveva addosso un coltello, un guanto, una scheda bancomat prepagata e 200 euro in contanti. Questa mattina ad irrompere sull' inquietante storia di violenza è stato anche un audio di un messaggio inviato dallo smartphone di Giulia alle amiche in cui parla della incapacità di liberarsi dalle ossessioni di Filippo parlando di una sua forma depressiva.

in serata è arrivata la notizia dell'apertura di un fascicolo della Procura di Venezia sulla chiamata fatta ai carabinieri da un testimone che avrebbe assistito all'aggressione. Non ci sarebbe traccia dell'intervento da parte dei militari. - (PRIMAPRESS)