Catechesi a Piazza San Pietro, il Papa legge l’appello alla pace e poi cede il microfono ad un collaboratore per la cerimonia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La catechesi in piazza San Pietro è stata affidata a un collaboratore per le difficoltà respiratorie di Papa Francesco, ma ha voluto, comunque, leggere personalmente l'appello per la pace al termine dell'udienza generale con un grande esempio di resilienza. "Non dimentichiamo mai: la guerra sempre è una sconfit- ta.Non si può andare avanti in guerra. Dobbiamo fare ogni sforzo per trattare, per negoziare, per finire la guerra". Ha esordito il Santo Padre: "Ancora non posso leggere", aveva detto per la catechesi sulla prudenza, virtù da recuperare "in un mondo dominato dall'apparire,da pensieri superficiali, dalla banalità del bene come del male". - (PRIMAPRESS)