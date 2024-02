Catania: sgominata dai Carabinieri la cosca del “forno” per lo spaccio di droga tra il capoluogo e Reggio Calabria

(PRIMAPRESS) - CATANIA - È stato un piccolo esercito di oltre cento Carabinieri del Comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, ad intervenire nelle province del capoluogo etneo e di Reggio Calabria per eseguire un provvedimento cautelare nei confronti di nove persone accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, denominata 'Non solo pane',ha consentito di individuare una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina. Uno degli spacciatori, che è un panettiere, avrebbe utilizzato il suo forno come "copertura". - (PRIMAPRESS)