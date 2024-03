Caso Consip: 8 assoluzioni tra cui Lotti, Renzi padre e Bocchino. Boschi (IV): "Massacrati mediaticamente"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiude con otto assoluzioni e due condanne il processo di primo grado relativo all'inchiesta Consip per traffico di influenze illecite a rivelazioni del segreto d'ufficio e falso.

I giudici dell'ottava sezione collegiale del tribunale di Roma hanno assolto l'ex ministro di Italia Viva, Luca Lotti, l’ex parlamentare Italo Bocchino e Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo. Co loro assolti anche gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo, l’ex generale Emanuele Saltalamacchia e Filippo Vannoni, ex presidente di Publiacqua e Stefano Massimo Pandimiglio. Mentre c'è la condanna di Scafarto e Sessa.

“Sono felice per le assoluzioni di Consip soprattutto per Luca Lotti. Lui, il padre di Matteo Renzi, Filippo Vannoni sono stati massacrati mediaticamente come è successo a me ed altri. Vi rendete conto di cosa ci hanno fatto in questi anni? Il tempo è galantuomo ma quanto dolore”. Così su X la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi - (PRIMAPRESS)