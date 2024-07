Casa Pound invita Joly e Salis ad un dibattito sulla "Violenza Politica" il 5 Settembre a Grosseto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'aggressione di ieri al giornalista del quotidiano La Stampa di Torino, Andrea Joly da parte di due esponenti di Casa Pound fermati in serata, è la stessa organizzazione di estrema destra a rilanciare invitando Joly e l'eurodeputata neoeletta Ilaria Salis "alla nostra festa nazionale per un dibattito sulla violenza politica".

Dal 5 all’8 settembre a Grosseto si terrà l'appuntamento "Direzione Rivoluzione” che per l'occasione ha rivolto un invito provocatorio al giornalista che ieri sorpreso a riprendere un incontro in un locale torinese di esponenti di Casa Pound era stato prima fermato e poi malmenato quando ha rivelato di essere un cronista. “Se Joly non cerca solo visibilità ma vuole esprimere le sue opinioni sul nostro movimento, lo invitiamo a farlo direttamente con noi, presentandosi a una festa qualificandosi e senza filmare di nascosto anche i minori presenti. In questi anni, le nostre porte sono sempre state aperte per dibattiti con giornalisti noti come Mentana, Formigli e Sansonetti”.

“Invitiamo anche Ilaria Salis che nessuno ha minacciato ma che confermiamo di ritenere miserabile per agguati armati di martello contro avversari politici”. Il riferimento è alle polemiche sul video di promozione della festa di Torino, dove l’europarlamentare di Avs è stata appellata così da Luca Marsella.

“Invece di distorcere la realtà e accusarci di minacce - si legge ancora nel comunicato di Casa Pound - creando un clima di scontro, dimostriamo senso di responsabilità. Noi non siamo disposti a recitare ruoli in copioni già visti. Se il confronto è inammissibile perché mette in discussione la nostra stessa esistenza, si smetta di puntare il dito verso un movimento che da vent’anni opera alla luce del sole nel sociale, nella solidarietà e nella cultura su tutto il territorio nazionale”. - (PRIMAPRESS)