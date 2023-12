Caccia, Lollobrigida ritira la sua proposta di legge per fucili ai 16enni: “Era volontà di omogeneità europea”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fucili a 16enni,ritirata proposta legge "Su richiesta del ministro Lollobrigida ho ritirato la proposta di legge a mia firma che ambiva ad una omogeneità nor- mativa delle regole applicate alla attività venatoria in ambito europeo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Bartolomeo Amidei. La bozza concedeva i fucili ai 16enni e consentiva la caccia anche nelle aree protette. "Purtroppo senza entrare nel merito è divenuto sterile argomento di polemica. Rimane la convinzione che l'Europa debba condividere norme in ambiti di questa natura". - (PRIMAPRESS)