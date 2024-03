Budapest: respinta la richiesta di arresti domiciliari per Ilaria Salis. Il giudice: “Gravi reati”

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Una detenzione cautelare di 13 mesi "non è tanto lunga vista la gravità dei reati stabiliti dalla Procura" e "il pericolo di fuga sussiste sempre" per cui è necessaria la custodia in carcere. E' quanto afferma il giudice ungherese Sòs nella motivazione dell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di arresti domiciliari a Ilaria Salis. La 39enne italiana è in carcere da 13 mesi a Budapest con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra durante una manifestazione neonazista. - (PRIMAPRESS)