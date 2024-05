Bradisismo: al via il monitoraggio predittivo delle scuole a Quarto. Domani il convegno di presentazione

(PRIMAPRESS) - QUARTO - Si terrà domani lunedì 27 maggio alle 18 a Casa Mehari, bene confiscato alla camorra e ora patrimonio del Comune di Quarto, l’incontrò dal titolo “Per un Comune 4.0-Nuove tecnologie per il monitoraggio predittivo”. “Abbiamo stipulato un protocollo di intesa istituzionale con il dipartimento Centro ICT per i beni culturali dell’Università di Salerno e ora entriamo nel vivo della sperimentazione - spiega il sindaco di Quarto e delegato al Patrimonio e Beni comuni della Città metropolitana di Napoli - Noi mettiamo a disposizione della scienza alcuni plessi scolastici del nostro territorio, scelti secondo un rigoroso principio di anno di fabbricazione, materiale usato e zona di localizzazione per monitorarne, con il know how scientifico dell’università e tecnologico del loro partner NetCom Group, gli impatti delle oscillazioni sull’edificato pubblico. Oscillazioni create anche dagli sciami bradisismici e per questo motivo sono particolarmente grato per la partecipazione del direttore dell’Osservatorio Vesuviano-Ingv Mauro di Vito, del direttore generale della Protezione civile regionale Italo Giulivo e del consigliere regionale con delega alla digitalizzazione Mario Casillo”. I dettagli della sperimentazione saranno illustrati nel corso del convegno. - (PRIMAPRESS)