Birdwatching: il camp di Swarovski Optik nell'Oasi del Frassino a Peschiera del Garda

(PRIMAPRESS) - PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) - Il lungo weekend di novembre dall’1 al 4 prossimo, è anche l’occasione per le osservazioni ornitologiche nei transiti delle migrazioni di questo mese che porta i volatili a muoversi superando le Prealpi Bresciane sino all’hotspot di Passo Spino e dell’Oasi del Frassino nel cuore del Lago di Garda.

Le Ali del Frassino, la struttura alberghiera adagiata sulle rive del lago omonimo e nei pressi dell’oasi Sito di Importanza Comunitaria (SIC), insieme agli esperti birdwatcher ed ornitologi di Swarovski Optik Italia, l’azienda leader nel settore di binocoli da osservazione, dedicheranno ai “Days of ornithological migrations” un camp per osservare le formazioni di Gru Cinerine e gli stormi di Moriglioni in transito ma anche le Morette e le Alzavole e il Falco di Palude che trovano qui il loro habitat neturale.

“Questo periodo di novembre, fino alla metà del mese, le oasi italiane diventano uno straordinario punto d’osservazione per le migrazioni anche con inaspettate sorprese per via dei cambiamenti climatici che stanno modificando le abitudini delle specie in transito” ha affermato il Ceo di Swarovski Optik Italia, Franco Cernigliaro.

“L’iniziativa - spiega Katia Orlandini, Direttore de Le Ali del Frassino - è l’occasione per scoprire ed entrare in contatto con una delle zone più affascinanti del Lago di Garda sotto il profilo naturalistico. E la collaborazione con l’uso di strumenti di osservazione di un azienda leader come Swarovski Optik diventa una vera e propria esperienza per gli appassionati ma anche per i neofiti del birdwatching”. - (PRIMAPRESS)