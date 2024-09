Arona: al paroliere Cristiano Minellono assegnata la cittadinanza onoraria dal sindaco Alberto Gusmeroli

(PRIMAPRESS) - ARONA (NOVARA) - A Cristiano Minellono, in arte Popy, uno dei parolieri più prolifici del panorama musicale italiano, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Arona, la cittadina turistica affacciata sul Lago Maggiore che gli ha dato i natali il 27 marzo del 1946.

La lista degli artisti per cui ha scritto le canzoni più popolari degli anni ‘80 e ‘90 è lunghissima. Sue sono le parole di «L’italiano», cantata da Toto Cotugno che nel 1983 arrivò quarto al Festival di Sanremo ma vendette oltre 100 milioni di copie del singolo che raccontava la storia di Sandro Pertini e del suo esilio al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Ma le collaborazioni di Minellano hanno spaziato da Adriano Celentano ad Albano e Romina Power, dai Camaleonti a Patty Pravo, da Amedeo Minghi a Julio Iglesias. Il suo eclettismo musicale lo ha portato anche ad essere autore televisivo con l’idea di “Buona Domenica” su Canale 5 che sfidava la “Domenica in” della Rai. Come autore ha vinto due Festival di Sanremo ed è arrivato quattro volte secondo, due edizioni del Festivalbar, Un disco per l’estate e due Telegatti.

“Cristiano Minellono - racconta il Sindaco di Arona e deputato, Alberto Gusmeroli - è nato nella nostra cittadina, ha vissuto a Stresa per diversi anni per poi trasferirsi in provincia di Milano, ma con un pezzo di cuore è sempre rimasto sul nostro lago Maggiore. Ha fatto letteralmente la storia della musica facendola conoscere all’estero con miliardi di visualizzazioni: basti pensare che ha venduto più di 650 milioni di dischi. Dunque per noi è una grande onore e siamo orgogliosi di assegnargli questo riconoscimento frutto di una decisione condivisa anche dalla minoranza del PD”. Parole di soddisfazione sono arrivate anche da parte dell'Assessore alla Cultura e allo Sport Alessandra Marchesi: "Minellono ha portato il nome della nostra città nel mondo, distinguendosi come uno dei più importanti autori e parolieri della musica italiana. Il suo straordinario contributo culturale, che ha segnato intere generazioni, è un motivo di profonda gratitudine per la nostra comunità”. - (PRIMAPRESS)