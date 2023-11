Portogallo: ecco perché le dimissioni del premier Costa travolto dall’idrogeno

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Terremoto politico in Potogallo per le dimissioni inaspettate del premier Costa travolto da uno scandalo di corruzione. È l'effetto dell'incriminazione di uno dei ministri e del capo di gabinetto di Costa. "La mia coscienza è tranquilla" ha dichiarato,"pronto a collaborare". Al centro dello scandalo vi sono le concessioni per le miniere di litio nel nord del Portogallo, un progetto per un impianto per l'idrogeno verde e un centro dati nella città costiera di Sines. Ora sarà il quinto rimpasto in nove mesi. - (PRIMAPRESS)