Oggi a Mosca i funerali di Alexey Navalny, chiesa blindata e il giallo del carro funebre

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Rischia di diventare una situazione paradossale la cerimonia per i funerali di Alexei Navalny che si terrà alle 12 ora italiana nella chiesa Icona di Dio nella periferia sud di Mosca, perchè da ieri non si trova un carro funebre disponibile per il trasporto della salma. Le esequie saranno blindate e già la polizia ha avvertito che qualsiasi forma dimostrativa verrà punita con l'arresto. Intanto l'area è stata completamente transennata e predisposto un cordone di sicurezza militare. - (PRIMAPRESS)