Natale: auguri di Papa Francesco nel segno della sobrietà e con il pensiero a Palestina e Ucraina

CITTÀ DEL VATICANO - "Auguro una Vigilia nella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà". Così il Papa all'Angelus, aggiungendo: "Non confondiamo la festa con il consumismo. Si può, e come cristiani si deve, festeggiare in semplicità, senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o chi manca di compagnia". "Siamo vicini ai fratelli e sorelle che soffrono per la guerra, pensiamo a Palestina, Israele, Ucraina. Pensiamo anche a chi soffre miseria, fame, schiavitù". E saluta "delegazione cittadini italiani che vivono in territori contaminati".