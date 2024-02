Mosca: il dissidente russo, Alexej Navalny è morto nel carcere di Yamalo-Nenets

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il leader dell'opposizione russa in carcere Alexei Navalny è morto. A comunicarlo è stato oggi il servizio carcerario della regione di Yamalo-Nenets dove stava scontando una pena per terrorismo estremista. La sua "Fondazione Anti-corruzione" e il suo partito "Russia del Futuro" erano stati dichiarati "estremisti. E lo stesso Navalny era stato inserito nella lista dei "terroristi ed estremisti" redatta dall’ente Rosfinmonitoring, il Servizio federale per il monitoraggio finanziario di Mosca.

In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, il Servizio penitenziario federale del distretto autonomo di Yamalo-Nenets ha affermato che Navalny "si è sentito male" dopo una passeggiata venerdì e "ha perso conoscenza quasi immediatamente".

Nella nota del carcere si legge che il personale medico era stato chiamato, ma che non era stato in grado di rianimare Navalny. Ha potuto solo accertare la morte ma si cui non si conoscono ancora le cause.

Navalny era stato in passato vittima di tentativi di avvelenamento. - (PRIMAPRESS)