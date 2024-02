Morte Navalny: il corpo del dissidente russo resterà in osservazione ancora per 14 giorni

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Cresce la rabbia nei confronti di Putin e con essa i dubbi sempre più forti lanciati ieri da Julia Navalanaya, la vedova del dissidente russo morte l'altro ieri nella prigione siberiana dove scontava una pena per tradimento e politica sovversiva nel confronti della Russia.

La certezza di una morte per avvelenamento si fa sempre più estesa perchè gli investigatori russi non consegneranno il corpo di Alexei Navalny prima 14 giorni, alimentando i sospetti lanciati ieri dalla vedova a Bruxelles di un avvelenamento dal Novichok che avrebbe causato l'arresto cardiaco.

Yulia Navalnaya, infatti, ha accusato le autorità russe di non voler ancora consegnare il corpo in attesa che le tracce dell'agente nervino scomparissero.

Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione di Navalny, ha detto che il corpo di Navalny non sarà consegnato a sua madre prima di 14 giorni.