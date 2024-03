Gaza: la nave Open Arms inaugura la rotta da Cipro per gli aiuti umanitari

(PRIMAPRESS) - CIPRO - Ha preso il largo da Cipro, con rotta Gaza, la nave Open Arms per aiuti con 200 tonnellate di cibo e generi di prima necessità per la popolazione palestinese. La nave sarà la prima ad utilizzare il corridoio umanitario annunciato dall'Unione Europea, spiega la portavoce della Ong, Laura Lanuza. Il carico comprende riso, farina e proteine. La missione è finanziata in gran parte dagli Emirati Arabi Uniti. - (PRIMAPRESS)