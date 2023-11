Angelus Papa, ancora una richiesta di tregua in MediOriente e il futuro “cancellato” dell’Ucraina

(PRIMAPRESS) - CITTÃ DEL VATICANO - L'Angelus del Papa di oggi 5 novembre è ancora rivolto ad Israele e alla Palestina per sollecitare una tregua per consentire i corridoi umanitari. Una voce che si aggiunge in queste ore a quella di Blinken oggi a confronto con Abu Mazen e quella della ministra francese Colonna che è interventua per una mediazione del Qatar ma chiederà all'Onu di prendere posizioni forti per una tregua. Poi la preghiera del Pontefice fa all'Ucraina: "Stiamo cancellando il futuro delle giovani generazioni". Ed infine un pensiero di vicinanza alla Toscana messa in ginocchio dalle esondazioni ed alluvioni in cui hanno perso la vita 7 persone. - (PRIMAPRESS)