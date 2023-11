Addio ad Henry Kissinger (100), il genio diplomatico che ha attraversato la storia del '900

(PRIMAPRESS) - USA - E' morto Henry Kissinger, aveva 100 anni l'ex segretario di Stato americano che si è spento nella sua casa in Connecticut. Tra i suoi ultimi impegni pubblici, l'incontro a luglio con la premier Meloni a Washington. Considerato un genio diplomatico, nel 1973 fu insignito del Nobel per la Pace. Di origini ebraiche, fuggì dall'Europa nella II Guerra Mondiale. Figura chiave e controversa, nel '69 il repubblicano Nixon lo nominò segretario di Stato. Considerato il politico più influente a Washington, il "grande vecchio" della politica estera americana. Quella di Kissinger è stata una vita che ha attraversato la storia. Dopo le dimissioni di Nixon per lo scandalo Watergate, Kissinger continuò come segretario di Stato della presidenza Ford (1974-1977), ma il suo approccio di distensione con l'Urss non piaceva ai conservatori repubblicani. Protagonista di un'innovativa politica estera che gli valse grande prestigio internazionale. Ristabilì anche relazioni con la Cina. Nel 2002 il presidente Bush lo chiamò a capo della Commissione sull'11 settembre ma lui lasciò in un mese, dopo domande su rischi di conflitti interesse. - (PRIMAPRESS)