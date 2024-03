A Mosca è il giorno del lutto nazionale per le 133 vittime dell’attacco Isis al Crocus City Hall

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Tutt'intorno allo scheletro del Crocus City Hall alla periferia di Mosca ma anche nei pressi dei monumenti simbolo della capitale, è iniziato da questa mattina, nel giorno del lutto nazionale per la stage dell'attacco terroristico rivendicato dall'Isis, la silenziosa processione per accendere ceri e deporre fiori per le 133 vittime dell'attentato tra cui due bambini. Il ministero per le situazioni di emergenza della Federazione Russa ha ufficializzato il numero delle 133 persone che hanno perso la vita per i colpi d'arma degli attentatori e per il rogo innescato dalle bombe. I feriti sono 152. Quattro degli attentatori sono stati arrestati mentre cercavano di fuggire in Ucraina che ha respinto ogni accusa di essere coinvolta nell'attacco. - (PRIMAPRESS)