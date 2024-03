8 Marzo, la Giornata internazionale della donna tra luci e ombre. Le origini di una lotta di genere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 8 marzo, la Giornata internazionale della donna (o Giornata internazionale dei diritti delle donne) che vuole ricordare l’importanza dei diritti delle donne, sia in termini di emancipazione economica di uguaglianza di genere e riproduttiva o di decidere anche di non portare avanti una gravidanza come è stato appena introdotto con una decisone storica della Francia. Se lentamente, sul piano del lavoro si sta smuovendo la parità di genere, in molti settori resta ancora il tetto di cristallo che mostra una possibile progressività di carriera ma offrendo, di fatto poche possibilità di raggiungerla. Le donne manager in Italia sono appena il 20,5% (dato 2021).

Sotto l’aspetto delle relazioni uomo-donna c’è un dato che mostra il volto di una società ancora patriarcale e maschilista ma anche terribilmente fragile nella gestione ed elaborazione dell’abbandono e della gelosia di un partner: sono i 103 femminicidi registrati nel 2023. Nel parlare di celebrazioni che oggi si terranno in tutta Italia, vale, però, la pena ricordare come è nata questa festa. La sua origine risale ai primi del novecento attribuita a una tragedia accaduta nel 1908, che avrebbe avuto come protagoniste le operaie dell'industria tessile Cotton di New York, rimaste uccise in un incendio. Di lì si arrivò al primo importante evento importante del VII Congresso dell’Internazionale socialista di Stoccarda del 1907. Durante questo congresso si discusse della questione femminile e del voto alle donne. - (PRIMAPRESS)