Soccorso aereo: accordo di acquisto di Bristow per un pacchetto di 10+10 elicotteri AW189 di Leonardo

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il Gruppo Leonardo e Bristow Group Unc. - tra i leader globali nella fornitura di servizi innovativi e sostenibili nel campo del volo verticale - hanno annunciato un Accordo Quadro con ordini fermi per dieci elicotteri AW189 e opzioni per ulteriori dieci unità. Bristow impiega attualmente 21 AW189 a livello globale, con ulteriori cinque in uscita dalla linea di assemblaggio quest’anno. Il nuovo Accordo Quadro prevede un piano di espansione flotta per il periodo 2025-2028. Bristow impiega l’AW189 per trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e per servizi governativi a sostegno di operazioni di ricerca e soccorso nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e, dall’inizio del 2025, in Irlanda. L’AW189, il modello di maggior successo nella sua categoria di peso, garantisce design moderno, ampio raggio d’azione e autonomia, elevata sicurezza e capacità di carico vicina a modelli di maggiori dimensioni e peso ma con costi operativi più contenuti.

Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha dichiarato “Quest’ultimo passo compiuto a supporto di Bristow - ha sottolineato Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters - è ulteriore prova delle straordinarie capacità dell’AW189, modello di riferimento nella sua categoria per compiti di supporto all’industria energetica presso i maggiori operatori e in importanti paesi. Siamo orgogliosi di poter continuare a garantire il nostro contributo a Bristow con questo elicottero, la sua tecnologia e le soluzioni di supporto prodotto ad esso collegate”.

Bristow, partner di Leonardo da oltre 28 anni, ha una flotta composta da un’ampia gamma di modelli, tra cui il monomotore AW119, il bimotore leggero AW109, il bimotore di classe intermedia AW139 e il bimotore di classe ‘super-medium’ AW189. La flotta Bristow di elicotteri Leonardo conterà quasi 110 unità con l’arrivo di questi velivoli. L’AW189, appartenente alla famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo e con un peso massimo al decollo di 8,3/8,6 tonnellate, combina capacità di carico e raggio d’azione superiori con tecnologia avanzata per svolgere con successo un’ampia serie di missioni quali supporto all’industria energetica, trasporto passeggeri, ricerca e soccorso, antincendio, ordine pubblico. - (PRIMAPRESS)