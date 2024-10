Wolkswagen: nella trimestrale 2024, utili in calo del 63,7%. Piano di chiusura per 3 siti produttivi

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati della trimestrale di Wolkswagen segnano un pericoloso -64%. Il terzo trimestre 2024, dunque, mostra ricavi per 78,5 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 e un utile in calo del 63,7% a 1,58 miliardi. L'utile operativo della casa automobilistica tedesca scende del 41,7% a 2,85 miliardi (gli analisti ne prevedevano 3,89) impattato da 2,2 miliardi di euro di costi di ristrutturazione, mentre il margine operativo si è ridotto al 3,6%, il livello più basso in oltre 4 anni. L'azienda ha presentato un piano che punta a chiudere 3 siti in Germania. - (PRIMAPRESS)