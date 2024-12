Wolkswagen, migliaia di tagli e a rischio chiusura 3 stabilimenti. Sindacati: “Sarà battaglia”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Sciopero dei lavoratori Volkswagen, da domani, nelle fabbriche tedesche,contro migliaia di tagli di posti di lavoro. Lo annuncia il sindacato Ig Metal. "Se necessario, sarà la più dura battaglia di contrattazione collettiva che Volkswagen abbia mai visto", fa sapere il sindacato. Il periodo di dialogo sociale previsto in Germania si è chiuso per 120 mila dipendenti a rischio con un muro contro muro. Volkswagen conta in Germania 10 stabilimenti e circa 30 mila dipendenti. Per la prima volta, rischiano la chiusura ben 3 stabilimenti. - (PRIMAPRESS)