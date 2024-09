La polizza per le imprese in caso di catastrofi entra in finanziaria. Da gennaio 2025 l’obbligo assicurativo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'obbligo assicurativo per i danni derivanti da catastrofi naturali per le imprese, introdotto dalla Legge finanziaria 2024, entrerà in vigore il primo gennaio 2025. Lo schema di decreto, illustrato al Miimit, prevede che l'obbligo interesserà le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente a danni causati da calamità naturali e catastrofi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, iscritti a bilancio dell'azienda. Il ministro Urso: "Un passo importante verso la messa in sicurezza"del nostro sistema produttivo. - (PRIMAPRESS)