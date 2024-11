DDL Concorrenza, Gusmeroli (Lega): "Approvati due emendamenti per Over 75 e imprese produttive attraverso Infocamere"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il DDL Concorrenza includerà altri due emendamenti approvati ieri in tarda serata in commissione della Camera. Si tratta di due modifiche, sollecitate dal Presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli (Lega) che riguardano la bolletta elettrica e gli Sportelli unici per le attività produttive. Nel primo caso over 75 e categorie protette, avranno la possibilità di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al servizio tutele graduali fornito dall’operatore di energia. Il secondo riguarda il servizio Suap (attività produttive) gestito da Infocamere con una norma sostenuta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che spinge tutti i Comuni a dotarsi delle componenti informatiche necessarie per renderlo operativo. - (PRIMAPRESS)