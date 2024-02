Smemoranda 2015: l’agenda cult tornerà ad essere pubblicata con l’ingresso di Santoro Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Smemoranda, l'agenda scolastica che ha accompagnato diverse generazioni di studenti diventando un oggetto di culto nell'età adolescenziale, aveva decretato la fine della sua storia editoriale per il cambiamento dei tempi e dei nuovi trend dei giovani consumatori. Ma poi un ripensamento con l'intervento di nuovi imprenditori che non volevano disperdere quelli che nel tempo è diventato un oggetto di cultura e di riflessione. Smemoranda 2025, dunque va in stampa con l'ingresso di Santoro Italia. - (PRIMAPRESS)