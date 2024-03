Editoria: le vite parallele di Pape e Lu gli invisibili di Spiagge, l’ultimo libro del magistrato-scrittore Gianni Caria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato a Roma l'ultimo romanzo di Giann Caria, il magistrato-scrittore ma che è voluto uscire dal trend dei gialli un pó specchio dell'ispirazione mutuata dalla professione. Questo libro, edito da Il Maestrale, sotto il titolo "Sabbie" traccia due storie parallele che finiscono con toccarsi. La storia traccia il profilo di due personaggi abitualmente "invisibili". Due persone che non potrebbero essere più diverse tra loro, unite solo dal fatto di percorrere avanti e indietro la stessa spiaggia, nel loro lavoro di vendita di teli da mare e cappelli nel caso del senegalese Pape e i massaggi della vietnamita Lu che si è creata una falsa identità cinese. Ma Pape e Lu hanno tanto da condividere. Pape, nato e cresciuto in Senegal, alla nascita della sorellastra aveva deciso di fare qualcosa per sollevarla da un misero destino già segnato, e si era arruolato nelle Guardie presidenziali per darle una buona istruzione e farle poi frequentare la facoltà di Medicina. Ma Pape, ormai da anni in Italia come ambulante, non conosce o finge di non conoscere le menzogne che la ragazza gli racconta da Dakar, facendosi passare per medico mentre in realtà lavora in un fast-food. Lu, vietnamita, è diventata Lucia Enrica: cittadina italiana grazie a un’adozione internazionale. Studentessa universitaria in crisi di identità, si spaccia per cinese, convinta di saper effettuare massaggi rilassanti. I segni del tragico passato di guerra del Paese d’origine che Lu porta fin nel corpo menomato e un viaggio in Vietnam le ricordano, come una condanna, da dove viene. Cosa accadrà quando queste due esistenze si incroceranno nella spiaggia lungo cui si trascinano ogni giorno? - (PRIMAPRESS)