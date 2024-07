Pesaro: conferenza dell'Astrofisica Marica Branchesi sulle "Relazioni tra creatività e tecnologie emergenti"

(PRIMAPRESS) - PESARO - L’astrofisica Marica Branchesi, il prossimo 10 agosto terrà a Pesaro, presso il Salone Nobile di Palazzo Gradari, una conferenza sul tema della “Relazione tra creatività e tecnologie emergenti. Un viaggio tra le creazioni di Gio’ Ross”. L’iniziativa promossa dal Comune di Pesaro, in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Square) della città marchigiana, vedrà l’Astrofisica del Gran Sasso Institute, illustrare i temi della ricerca nella scienza contemporanea messi in relazione con la creatività delle tecnologie emergenti, dove i diversi sistemi di evoluzione finiscono con il confluire in nuove forme di creatività come quelle ispirate dall’artista Enrico Maria Guidi (Giò Ross). Il pittore urbinate che ha introdotto nelle sue opere tecniche digitali proponendo una mixed media, in cui ogni espressione, dalla fotografia, al ricorso alla digital art, fino all’intervento di mano propria, concorrono a rendere un effetto unico e nuovo rispetto le precedenti esperienze.

La conferenza di presentazione sarà introdotta dall’assessore alle Reti informatiche e città digitale, Francesca Frenquellucci, Flavio Tonetto, AD Sinergia e l’artista Giò Ross. Al termine della conferenza l’artista guiderà il pubblico in una visita al percorso artistico allestito all’interno della CTE i Via della Rovere a Pesaro. - (PRIMAPRESS)