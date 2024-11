Cinema: tour marchigiano per Michele Placido e Luna Vincenti con la presentazione del film “Eterno Visionario” su Pirandello

(PRIMAPRESS) - ANCONA - Sabato 16 novembre presso alcune Sale della Comunità ACEC della Regione Marche - il Solaris di Pesaro, il Masetti di Fano e il Gabbiano di Senigallia – saranno ospiti in tour il regista e attore Michele Placido e l’attrice Federica Luna Vincenti, regista e attrice del film Eterno visionario, incentrato sulla vita di Luigi Pirandello.

Eterno visionario è stato presentato in anteprima mondiale alla XIX edizione della Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre 2024, ed è quindi stato distribuito nelle sale in concomitanza con il 90º anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura allo scrittore siciliano. Il film focalizza proprio il momento dell’autunno 1934 in cui Pirandello è sul treno verso Stoccolma, immaginando che durante questo viaggio egli riviva il fascino e la magia dei personaggi che hanno popolato la sua vita e ispirato la sua arte attraverso i fantasmi di tutta la sua esistenza. - (PRIMAPRESS)