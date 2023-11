Natura: pubblicato l’Atlante dell’avifauna dell’Isola Bisentina curato dal divulgatore scientifico Francesco Barberini

(PRIMAPRESS) - CAPODIMONTE (VITERBO) - Il giovane divulgatore scientifico, Alfiere della Repubblica e Nature Ambassador di Swarovski Optik, Francesco Barberini torna al pubblico di appassionati di ornitologia con una pubblicazione di un’inedita ricerca sfociata nell’interessante “Atlante dell’Avifauna dell’Isola Bisentina” adagiata nel lago di Bolsena nel viterbese. Si tratta di un primo ed unico sull’avifauna presente sull’isola. Questo lembo di terra è la maggiore per superficie delle due isole del lago di Bolsena. Si trova prossima alla riva occidentale, a pochi chilometri di distanza dal promontorio dove sorgeva l'antica città etrusco-romana di Bisenzio, dal quale mutua il nome. Oggi disabitata risulta il luogo ideale per le migrazioni degli uccelli ma anche per quelli che qui hanno trovato l’habitat ideale. “I dati raccolti qui, in un anno di lavoro, sono sorprendenti e sono sicuro che stupiranno anche i birdwatchers. Ma sono soprattutto dati che ci faranno riflettere molto sul rapporto uomo-natura e sul rispetto che alla natura dobbiamo rivolgere”.

L'Atlante verrà presentato da Francesco Barberini sabato 2 dicembre (ore 18), presso La Cascina ex Scuderie Farnesiane di Capodimonte dove interverranno il Sindaco, Mario Fanelli, l'Assessore regionale del Lazio, Giancarlo Righini, il Presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, il Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, il Direttore Ambiente della Regione Lazio e il Direttore della Riserva Naturale Monte Rufeno, Massimo Bedini.