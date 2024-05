Filantropia e mecenatismo, Rossello: “Creare un dialogo qualificato e trasparente con associazioni ed imprese”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Qual è la dimensione della filantropia e del mecenatismo in Italia? "Nel nostro paese ha una storia lunga ma che oggi fa difficoltà a poter creare un dialogo ed una interlocuzione qualificata e trasparente con finanche la difficoltà ad una deducibilità dei costi per chi interviene a preservare il patrimonio culturale". A dirlo è l'on. Cristina Rossello, il presidente dell'Intergruppo Parlamentare del Patrimonio Italiano che oggi ha aperto, insieme al Segretario Generale dell'Intergruppo, Ivan Drogo Inglese, una tavola rotonda su "Filantropia e Mecenatismo per valorizzare il Pateimonio Italiano" che si si è tenuto alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. L'incontro ha messo in risalto le molte realtà virtuose che si distinguono per la preservazione e la conservazione del patrimonio monumentale e artistico italiano. Oltre 50 i rappresentanti di associazioni, enti di ricerca, accademie, enti pubblici e istituti di cultura che hanno espresso il loro punto di vista perchè il fenomeno del mecenatismo possa essere sempre più valorizzato in un dialogo con la pubblica amministrazione inteso come sviluppo dell'intero settore culturale anche con una richiesta di incentivi fiscali come modello in uso vincente in altri paesi europei e la costituzione di una rete di professionisti in grado di assistere un intero progetto di mecenatismo. - (PRIMAPRESS)