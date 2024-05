ChatGPT, falsificata la voce di Scarlett Johansson e parte la denuncia dell’attrice ad OpenAI

(PRIMAPRESS) - USA - "ChatGPT ha copiato la mia voce", a dirlo in una intervista al Washington Post è l'attrice Scarlett Johansson che ovviamente minaccia un'azione legale contro OpenAI. L'attrice aveva rifiutato di "concederla in licenza". "Quando l'ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza", ha detto Johansson. La disputa con la star di Hollywood è solo l'ultimo grattacapo per Sam Altman,l'amministratore delegato della società a cui fa capo ChatGPT. - (PRIMAPRESS)