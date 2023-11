Il designer Salvatore Izzo presenta la sua nuova linea di piatti

L'interior designer Salvatore Izzo ha presentato a Napoli la sua nuova linea di piatti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Affollato appuntamento alla Coin del Vomero, dove, il noto interior designer Salvatore Izzo ha presentato la nuova linea di piatti della Weissestal da lui firmata, offrendo ai tantissimi presenti i suoi consigli sulla mise en place della tavola di Natale. Così, con queste premesse, nello storico store di abbigliamento, arredo casa e non solo di via Scarlatti, pronto a festeggiare i suoi primi 50 anni di attività, l'affermato designer specializzato nell'arredo di case esclusive in stile americano, ha offerto ai presenti le sue idee ed i suoi suggerimenti per una tavola natalizia e un ambiente casalingo davvero da ricordare. Presentando la nuova collezione di piatti da lui disegnata e realizzata dell'apprezzata azienda Weissestal, specializzata in porcellane per la tavola, bicchieri e oggettistica in vetro, posate e ceramica d'arredo, Izzo si è soffermato sui meravigliosi temi da lui scelti. “L’aria, l’acqua, la terra e il fuoco - ha spiegato il popolare artista della casa e degli ambienti raffinati- sono gli elementi cardine su cui ruota la nostra intera esistenza. La Natura in tutta la sua potenza è l'ispirazione delle linee in porcellana che ho disegnato per Weissestal e che ho denominato Apulia, Hive e Coral. Le stesse, simboleggiano la voglia di circondarsi di bellezza attraverso elementi decorativi presi in prestito dal mare, recuperati dagli alberi o dal regno animale. Apulia, con il decoro a foglie di ulivo, omaggia la Puglia e diventa un simbolo di pace; Hive incontra il mondo laborioso delle api, piccolissime ed essenziali tessere nel mosaico della vita, mentre Coral è un tributo al mare, culla di vita”. Tante le domande, infine, che il folto pubblico ha rivolto al suo beniamino sempre pronto a rispondere con delle soluzioni divise tra l'estro, la fantasia e la raffinatezza. Dopo aver offerto una coinvolgente dimostrazione su come apparecchiare la tavola di Natale con gli elementi Weissestal e Coin Casa combinati insieme, Salvatore Izzo ha spiegato cosa non deve mancare durante le festività che ci apprestiamo a vivere e come ottenere una tavola funzionale e scenografica abbinando nel modo giusto i materiali e i colori tra loro. Per tutti un momento di festa e di stile ricco di emozioni e una vera e propria consulenza per una tavola di Natale e per dei piatti unici sinonimo di bellezza e benessere interiore. - (PRIMAPRESS)