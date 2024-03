Il Concorso a tema promosso dall'ANPIT premia un'alunna dell'Istituto "Giovanni Falcone" di Pozzuoli

(PRIMAPRESS) - POZZUOLI- Il concorso a tema "Cambiamenti" promosso dall'ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), quest'anno, con focus sull'Intelligenza Artificiale", è stato vinto dalla studentessa Angela Mirabella, proveniente dalle classi quinte dell'Istituto Tecnico Turistico ESABAC "Giovanni Falcone" di Pozzuoli.



Il premio dal valore di 500 euro è stato consegnato questa mattina, dalla Dott.ssa Vincenza Russo, presidente ANPIT Campania, la quale ha spiegato il motivo della vittoria di Angela: "Ha saputo fare un excursus sull’intelligenza artificiale aggiungendo un quid di empatia ed emozioni propositivi".



Alla cerimonia hanno presenziato i compagni di classe e alcuni docenti della discente, tra cui Maria Palma Gramaglia -responsabile del progetto-, Annalisa Mele, Carmela Cedro, Tina Iovine e Giuseppa Cerqua.

"In questo testo ho parlato maggiormente delle differenze tra intelligenza artificiale e uomo: quella più grande è che l'intelligenza artificiale non è altro che un qualcosa di piatto, programmato dagli esseri umani, mentre ciò che muove l'uomo sono sentimenti ed emozioni. Non mi aspettavo di vincere il premio, perché non ho fatto altro che esprimere la mia opinione sul tema. Sono davvero felice"; così ha commentato a caldo la giovane studentessa.

Questo elaborato, dopo aver vinto il primo premio provinciale sarà valutato anche a livello regionale ed infine nazionale. - (PRIMAPRESS)