Anna Damasco al Tin in scena con "Terapie e bugie" di Salvatore Majorino

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarà in scena domenica 28 gennaio al Tin, nella commedia "Terapie e bugie", scritta e diretta da Salvatore Majorino, l'attrice partenopea Anna Damasco. Con lei, sul palco del Teatro Instabile di Napoli, Roberta Raguzzino, Federica Grimaldi, Peppe Carosella, Antonio Cilvelli e Danilo Rovani. Dopo la serie di repliche al teatro Totò, con la Compagnia di Oscar Di Maio, di "Il morto sta bene in salute", piece diretta e interpretata da Gianni Parisi, Anna Damasco è pronta ad una nuova sfida in un ruolo da protagonista. "Terapie e bugie", dopo il Tin, sarà anche al Sancarluccio e al teatro Buonconsiglio di Torre del Greco. "La passione - racconta - è sempre stata al centro di ogni mio impegno in teatro, fin da quando mi sono approcciata a questa arte. Quando vai avanti e fai le cose per bene, poi la passione può diventare una vera e propria professione e dare i suoi frutti, anche economici". La storia di Anna Damasco attrice comincia negli anni dell'Università. "Ero impegnata in uno stage per un sito turistico - ricorda Anna - quando fui notata da un attore che mi chiese di venire a lavorare per una serie di visite teatrali. E' stata una bellissima esperienza. Ogni sera, un monologo con una settantina di spettatori. E' stata una grande scuola". Anna Damasco è "nipote d'arte", suo zio infatti era Umberto Bellissimo, attore caratterista scomparso nel 2016. "Nei giorni delle festività a Pasqua e Natale - rivela Anna - si creava un'atmosfera straordinaria, sembrava di stare in una sala prove o nei camerini di un teatro, in attesa di un debutto. Era scritto nel destino che anche io calcassi le tavole di un palcoscenico". - (PRIMAPRESS)