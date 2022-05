Musica con Vista: la scoperta dell'Italia nascosta seguendo giovani talenti della "classica"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Musica con Vista 2022: 37 concerti nei più rappresentativi borghi italiani. E' questa l'iniziativa che prenderà il via dall’11 giugno al 23 settembre 2022, in cui le sonorità della musica classica animerà luoghi insoliti, sconosciuti e intimi dell'Italia tra giardini e dimore storiche. La rassegna itinerante è promossa dal Comitato AMUR con l’impresa culturale creativa Le Dimore del Quartetto e l’Associazione Dimore Storiche Italiane e realizzata in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale del Turismo. La rassegna punta sullo sviluppo di un turismo lento, appassionato e curioso che attrae un pubblico eterogeneo alla scoperta di un'Italia nascosta.Musica con Vista è, difatti, un festival di musica classica e di scoperta del territorio dove si incrocia la musica di giovani musicisti italiani e internazionali con la scoperta di borghi, dimore storiche e giardini e siti culturali. Spunti che in un weekend si trasformano anche in degustazioni, escursioni, passeggiate e gite in bicicletta, suggerimenti originali che Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane coordinano e segnalano per il pubblico più vario, con la preziosa in collaborazione con il Touring Club Italiano, Garden Route Italia, FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, e Coopculture. Ecco il calendario dei concerti e dei luoghi su: musicaconvista.it , - (PRIMAPRESS)