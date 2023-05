Forum PA, Jelinic (Ad Enit): “Il turismo non è un ripiego è un asset. È il 13% del Pil”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è concluso oggi il Forum della PA, l'evento dedicato ai temi della Pubblica Amministrazione a Roma. In quest'ultima giornata dove si è parlato anche di turismo e l'Ad dell'Enit, Ivana Jelinic ha ricordato, in merito al deficit di personale che da qualche anno sta rivelandosi una delle criticità del sistema: "che il turismo non è un ripiego". Solo da un anno finalmente esiste un Ministero del turismo ad hoc con portafoglio proprio per sostenere il valore e il peso che il settore ha per tutto il comparto economico. La cattiva rappresentazione della filiera e la narrazione sbagliata della nomenclatura e della considerazione delle competenze a livello sociologico è stata finora disincentivante. Essere impiegati nel settore è da troppo tempo visto come un ripiego lavorativo. Non esiste lavoro di serie a e serie b. Di base c’ è un problema culturale. Ci vuole una mappatura delle competenze e l’abbattimento della discrezionalità formativa lasciata a enti di formazione, presidi e camere commercio. Si genera frammentazione. Il tema della concorrenza è un tema importante dobbiamo essere competitivi e capaci di farci scegliere a livello internazionale tenendo presente che nel turismo la competizione non è tre imprese all’interno della nazione ma tra destinazioni quindi tra l’Italia e altre mete nel mondo. Se il turismo vale il 13 per cento del pil, numero anche ridimensionato rispetto alla portata se si tiene conto dell’indotto va tradotto in scelte politiche mirate e centrali perché è un comparto che genera valore a tutta l’economia. In questo contesto il sistema camerale e del mondo delle imprese è andato a colmare un gap che c’era e a cui la politica prima non dava risposte. - (PRIMAPRESS)