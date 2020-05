Le 60 lune di Bono Vox festeggiate con un brindisi digitale in tutto il mondo

(PRIMAPRESS) - DUBLINO - Compie 60 anni Bono Vox il cui vero nome è Paul David Hewson. Nato a Dublino il 10 maggio del 1960, la sua infanzia non è stata delle migliori. Da piccolo dovette assistere alla morte di sua madre e di suo nonno a distanza di poco tempo, è per questo che per un periodo si ritrovo praticando gente poco raccomandabile del suo quartiere. Dopo aver incontrato un negozio chiamato Bonavox e scoprendo che in latino significa “Bella Voce”, iniziò ad utilizzarlo come nome d’arte di battaglia.

Da sempre impegnato nel sociale, a marzo scorso, in piena emergenza coronavirus, Bono ha scritto una canzone per l'Italia, per chi è in prima linea a combattere contro il coronavirus, per dottori, infermieri e personale sanitario. L'inedita sorpresa, pubblicata sul profilo Instagram della band, pubblicano, voce e pianoforte, dal titolo 'Let your love be known', è appunto ispirata dall'Italia ed è "per chiunque è in difficoltà e continua a cantare. Per i dottori, le infermiere, per il personale sanitario in prima linea" - (PRIMAPRESS)