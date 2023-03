Salone di bellezza, sfilate, spettacolo: arriva a Napoli Quattrozampeinfiera per gli amanti di cani e gatti

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Tanto divertimento con l’AquaDog, l’Agility e il CaniCross per mantenersi in forma, sedute di toelettatura e pet therapy, ma anche tanto shopping. Queste sono solo alcune delle attività che coinvolgono cani e gatti assieme ai loro umani in programma per Quattrozampeinfiera a Napoli, la due giorni dedicata agli animali da compagnia che si terrà sabato, 15 e domenica, 16 aprile alla Mostra D'Oltremare. Un ricco programma per far provare al proprio cane attività sportive particolari e poco conosciute, praticate sotto la guida di esperti educatori cinofili. Diverse poi le attività ludiche e formative per affinare la relazione col proprio cane, molteplici i suggerimenti per tenere il nostro animale sempre pulito, imparare a impartire comandi di base e persino scoprire similitudini e differenze fra i nostri sensi umani e quelli del cane. Non solo cani. Nel Felis World si potranno conoscere nuove razze di gatti come: l’Abissino, il gatto orientale dalle antiche origini, il Ragdoll, detto anche Bambola di pezza, il Bengala, il gatto leopardo, i Persiani e gli Exotic Shorthair Colourpoint, l’Highland e il British, gli Scottish fold e gli straight. All’interno della manifestazione si svolgerà anche la simulazione di ricerca persone e ivisitatori potranno vivere “Un giorno da Eroi” nelle aree targate Trainer. Potranno mettere alla prova l’olfatto del proprio cane nell’area macerie o le abilità natatorie nella piscina indoor allestita per l’occasione, un momento che vuole in realtà raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile nelle diverse attività di soccorso. Salone di bellezza, sfilate, spettacolo e tanto divertimento, insomma Quattrozampeinfiera è la fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo.

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Biglietto intero € 12. Scaricando lo sconto € 9. Biglietto on line € 8.5. Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 19.00, chiusura casse 18.00. - (PRIMAPRESS)