I 60 anni della Lamborghini. A Roma la “vetrina” di Piazza del Popolo il 24 Maggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La casa automobilistica festeggia i 60 anni di attività con tante iniziative sui circuiti di tutto il mondo. A Roma, la vetrina dell'evento sarà nella monumentale Piazza del Popolo. Sessanta anni fa, in una area che all’epoca era aperta campagna, iniziava la costruzione dello stabilimento di Automobili Lamborghini: l’azienda venne fondata nel 1963 e concretizzò il sogno di Ferruccio Lamborghini di entrare come produttore nel mondo delle vetture sportive, allora dominato da pochi marchi. Fin dall’inizio fu evidente la carica di innovazione da parte del fondatore e dei suoi giovani tecnici, che portò alla nascita di auto leggendarie come la Miura ad esempio, vettura per la quale fu coniato per la prima volta il termine “Supercar” e che ha poi ispirato l’intero settore automobilistico con il suo spirito e le sue linee. Automobili Lamborghini si è evoluta sino ad oggi creando icone di stile, tecnologia e performance uniche, ispirando intere generazioni. - (PRIMAPRESS)