Le elettriche di Renault sul circuito di Goodwood. La versione Diamant strizza l’occhio ad una Hot Rod anni ‘40

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Renault ha scelto una selezione di auto elettrificate per stupire il pubblico del Goodwood Festival of Speed di quest’anno, che ha registrato il tutto esaurito. Giunta per la prima volta nel Regno Unito, la Renault R5 Turbo 3E mostrerà le sue credenziali motoristiche sulla cronoscalata lunga 1,86 km per i quattro giorni dell’evento. La Renault R5 Turbo 3E sarà guidata da Yvan Muller. Caratterizzata da carrozzeria rastremata in fibra di carbonio, pneumatici slick tipo racing e un’aerodinamica aggressiva, la R5 Turbo 3E rende omaggio alla R5 Turbo 2 rally-ready che, quest’anno, compie 40 anni. Nata per il drifting e dotata di due motori elettrici posteriori che erogano una potenza di 380 cv e una coppia di 700Nm, la R5 Turbo 3E lascerà probabilmente un’ottima impressione agli spettatori e tanta gomma sul famoso vialetto del Duca di Richmond. Per chi desidera conoscere da vicino il presente e il futuro della Marca, lo stand Renault ospiterà una selezione di auto elettrificate. In particolare, sarà esposta la Renault 5 Prototype prima del lancio, nel 2024, della Renault 5 Electric. Elettrificata e concepita per i conducenti moderni, la Renault 5 Electric è stata realizzata per dare una svolta all’originale, aggiornando l’iconico portellone posteriore con un look audace e contemporaneo ed un avanzato propulsore completamente elettrico. Nello stand sarà affiancata, per un altro esordio nel Regno Unito, dalla Renault 4EVER Trophy, versione robusta e pronta per l’avventura dell’iconica Renault 4, che riprende la versatilità dell’originale, adatta sia per le strade urbane che per quelle rurali. Ad ulteriore dimostrazione della ricca eredità di Renault mixata con un accenno al futuro, lo stand ospiterà anche due entusiasmanti concept-car. La Renault 5 Diamant è l’interpretazione restomod del designer francese Pierre Gonalons della classica berlina Renault 5, dotata di propulsore 100% elettrico, vernice satinata e fari simili a gemme. Sarà affiancata dal modello, ancora una volta elettrico, “Mute the Hot Rod,” ispirato alle hot rod da record degli anni 1940 e basato sulla Renault MT del 1924 che, con la sua sorprendente forma, salirà sulla collina giovedì 13 luglio per poi tornare all’esposizione statica nello stand da venerdì 14 a domenica 16 luglio. - (PRIMAPRESS)