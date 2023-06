Caterham: arriva al Festival of Speed di Goodwood il concept coupè elettrico dello storico marchio inglese

(PRIMAPRESS) - TORINO - Italdesign, il centro stile automotive torinese e Caterham, la casa automobilistica inglese, produttrice di auto sportive, presenteranno il 12 luglio, al Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, il nuovo concept coupé completamente elettrico, Project V. Creata dal Chief Designer di Caterham, Anthony Jannarelly, la show car Project V è prodotta da Italdesign nei suoi stabilimenti in Italia. - (PRIMAPRESS)