Motori: al festival della velocità di Goodwood esposta la vittoriosa Porsche RSR Martini per l’asta di Bonhams

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Una delle più straordinarie e vittoriose Porsche da corsa sarà messa all'asta da Bonhams|Cars alla Goodwood Revival Sale il 9-10 settembre e, questa straordinaria leggendaria vettura RSR Coupé Martini Racing, sarà esposta in occasione del 30° anniversario del Festival della velocità di Goodwood.

Protagonista della 24 Ore di Le Mans, un ricordo iconico ed evocativo del passato sponsorizzato da Martini del team corse ufficiale Porsche, questa vettura è uno dei pezzi più significativi dell'illustre storia delle corse di Porsche mai messa in vendita da asta pubblica. Questa Martini-Porsche RSR Coupé Martini-Porsche del 1973 ex fabbrica, nota al team ufficiale come "R7", è l'auto vera e propria portata a un memorabile quarto posto, battuta solo da tre "Formula 1 sottilmente camuffate" dall'abitacolo aperto prototipi sportivi nella 24 ore di Le Mans di quell'anno.



La RSR, vincitrice di classe e al quarto posto, è stata guidata dall'immensa esperienza e capacità dell'accoppiata dello svizzero Herbie Muller, compatto masticatore di sigari e dal taglio a spazzola, e del suo amabile, ex compagno di squadra olandese vincitore di Le Mans Gijs van Lennep. La loro Martini-Porsche RSR a cabina di pilotaggio chiusa visivamente utilizzabile su strada era guidata solo da tre design da corsa di prototipi sportivi dedicati, tutti alimentati da motori a 12 cilindri da 3 litri; la vincente Matra-Simca MS670B delle stelle francesi Henri Pescarolo/Gerard Larrousse, una Ferrari 312PB del team ufficiale al secondo posto e un'altra Matra-Simca terza.



Le Porsche RSR Coupé sono state davvero il pacchetto sorpresa di quella memorabile stagione di corse. Il puro investimento in manodopera, l'impegno di produzione e il costo di produzione di un nuovissimo progetto di prototipo sportivo per il 1972-73 avevano visto Porsche scegliere di concentrarsi invece sul miglioramento del successo nelle corse di lunga data delle versioni messe a punto e sviluppate della sua già venerata produzione Typ Design 911 Coupé.



Un nuovo Campionato Europeo Gran Turismo stava dando nuova vita alle 911 da competizione con griglie di gara che comprendevano quasi completamente questo modello. Nell'autunno del 1972 Porsche lanciò il suo nuovo modello 911 "Carrera" con cilindrata aumentata da 2,4 litri a 2,7. Un lotto di 500 911 con carrozzeria leggera è stato costruito per ottenere l'accettazione sportiva (omologazione) da parte dell'organo di governo della nuova variante. Sono state offerte tre versioni: RS (RennSport), RST (touring) e l'ultima RSR da corsa di cui "R7" - ora offerta da Bonhams | Cars - è una delle uniche quattro vetture di questo tipo ad essere sopravvissute. Mentre la RS era l'ultima versione stradale, la RST aveva attrezzature e arredi da turismo di lusso, mentre la RSR era il modello da competizione completo, con un peso di circa 60 kg in meno rispetto alla RST. - (PRIMAPRESS)