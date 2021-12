Domotica: ad Arkeda 2021, Hiltron Security presenta "Bioma"

Antonio Vitiello, direttore marketing Hiltron Security

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Lo hanno chiamato "Bioma" e prende il nome da una vasta regione del mondo caratterizzata da forme dominanti di piante e clima, che interagiscono producendo una comunità biotica distinta e unica. Bioma è un progetto di Hiltron Security, azienda leader nel settore dei sistemi di sicurezza da oltre 40 anni. Professionalità e alta tecnologia al servizio del mercato italiano e internazionale, è l’azienda partenopea con il maggior numero di istallazioni per bacino di utenza, e il maggior tasso di crescita negli ultimi 20 anni, una storia di successi all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. "Bioma" è stato presentato oggi in occasione di un laboratorio ad Arkeda 2021, la mostra convegno dell'architetture, edilizia, design e arredo in corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli. A presentare questa novità targata Hiltron Security, il suo direttore marketing Antonio Vitiello: «Bioma - spiega Vitiello - è un sistema vivo, attivo, che cresce con i tuoi progetti, e adattivo: capace di integrarsi perfettamente con gli spazi che si possono immaginare nelle proprie abitazioni. Il sistema domologico permette l’interazione e il dialogo con dispositivi interni, ma anche con quelli esterni: videocitofoni, sensori per il rilevamente di malfunzionamento degli impianti o sistemi di allarme». Insomma è un servizio completo che dà la possibilità di gestire il proprio ambiente attraverso un semplice clic. «Quando in natura variabili discordanti - prosegue il direttore marketing di Hiltron Security - trovano un equilibrio nasce un bioma: un sistema perfetto che permette lo sviluppo della vita. Bioma di Hiltron segue lo stesso concetto, crea il giusto ecosistema per permettere la vita nello spazio». - (PRIMAPRESS)