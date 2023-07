Design: Ekoï e Pininfarina presentano il casco da ciclismo Aerodinamica per alte performance

(PRIMAPRESS) - ROMA - Uno dei maggiori produttori francesi di accessori per il ciclismo, Ekoï, ha presentato il primo casco da ciclismo disegnato da Pininfarina. Secondo le dichiarazioni dell’azienda l’obiettivo di questo nuovo prodotto era aumentare le prestazioni e sicurezza come priorità che è stata trasferita ai designer di Pininfarina. Il casco Ekoï Aerodinamica è indossato da 4 squadre durante il Tour de France. A 87 anni di distanza la design house italiana Pininfarina rispolvera il nome Aerodinamica che aveva dato all’Aprilia Coupè e ha disegnato per la prima volta un casco da bicicletta in occasione di una collaborazione eccezionale con Ekoï. - (PRIMAPRESS)