Apre all'Hansen House Center la 12° edizione della Jerusalem Design Week sul tema "Bugie e Falsità"

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Si apre oggi 22 giugno la Jerusalem Design Week, arrivata alla sua dodicesima edizione presso lo storico Hansen House Center for Design, Media and Technology. La rassegna che resterà aperta al pubblico fino al 29 giugno 2023, sarà caratterizzata da mostre, installazioni, eventi e progetti con uno sguardo al futuro firmati da designer israeliani e internazionali. Ma la JDW ogni anno concentra la sua attenzione su di un tema in particolare: per questa edizione 2023 sarà “Bugie e falsità" che non nasconde certo un retropensiero politico. "Anche se bugie e falsità hanno accompagnato la civiltà umana da tempo immemorabile, sembra che oggi stiano proliferando a livelli senza precedenti - scrivono i curatori dell'evento Johnathan Ventura e Galit Shvo - L'era digitale ha portato con sé una sfida completa ai concetti di fiducia, autenticità e verità. Notizie false, video deep fake, immagini false e disinformazione sono diventati fenomeni all'ordine del giorno. E mentre una parte significativa di questo mondo di bugie e illusioni esiste nel regno digitale, viene proiettata dallo schermo verso l'esterno. L'era della post-verità ha conquistato sia la realtà digitale che quella analogica. Non solo la ricerca della verità è stata abbandonata, ma sembra che anche se la troviamo, non siamo più sicuri del suo valore. Le illusioni, invece, dimostrano ogni giorno di nuovo la loro efficienza finanziaria, sociale e politica" .

Nelle mostre e le installazioni viene sottolineato come il lavoro del designer oscilla tra realtà e finzione. Da un lato, c'è la costante aspettativa di produrre uno spettacolo abbagliante, il desiderio di bellezza e l'impulso a generare desiderio per massimizzare i profitti. D'altra parte, le attuali pratiche di progettazione si sono concentrate sempre di più sulla creazione di trasparenza, sulla creazione di fiducia e sull'assunzione di responsabilità. - (PRIMAPRESS)