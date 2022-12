Qatar 2022: Giappone e Spagna agli ottavi senza Germania. Oggi in campo la Corea con il Portogallo

(PRIMAPRESS) - QATAR - Il Giappone batte la Spagna 2-1 e vince il Girone E davanti agli iberici ma entrambe sono agli ottavi. Germania-Costarica finisce 4-2 ma la vittoria non da il pass per i tedeschi che sono fuori dal mondiale. Per 3' (fra il 70' e il 73') anche la Spagna ha vissuto la paura dell'elimi- nazione.La squadra di Luis Enrique,passata con Morata (12') subisce il ritorno del Giappone con Doan (48') e Tanaka (51'). Al 70' Vargas segna il gol del sorpasso alla Germania (avanti con Gnabry, 10', pari di Tejeda, 58') e regala il 2° posto al Costarica. La doppietta di Havertz (73' e 85') e il gol di Fullkrug (89') servono solo agli spagnoli per proseguire la corsa.

Oggi nel gruppo H si sfidano Corea-Portogallo (ore 16) e Ghana Uruguay (ore 16). - (PRIMAPRESS)