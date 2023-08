Viaggio apostolico in Portogallo: oggi la preghiera del Santo Padre al Santuario di Fatima

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Penultima giornata del viaggio apostolico di Papa Francesco nelle Gioenate Mondiali della Gioventù che ieri ha visto il Santo Padre riunirsi con miglia di Pellegrini e giovani nella veglia di preghiera. La giornata di oggi sabato 5 agosto sarà caratterizzata nella mattinata dalla visita del Santo Padre al Santuario della Madonna di Fatima dove giungerà in elicottero, pronuncerà un discorso e reciterà la preghiera del Rosario con i giovani malati donando una coroncina d’oro alla Vergine. Il ritorno a Lisbona è previsto poco prima di mezzogiorno: alle 18 l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presso il Colégio de S. João de Brito e alle 20.45 la veglia con i giovani nel Parco Tejo: incontro, alzarsi e partire i temi su cui verteranno i canti e le preghiere dei giovani. Alle 22.45 il Papa tornerà in nunziatura Apostolica. Domenica in mattinata sempre al Parco Tejo la Santa Messa conclusiva della Gmg, al termine della quale dopo la consegna della croce ad alcuni giovani e l’annuncio della sede della prossima Gmg internazionale, nel pomeriggio si svolgerà l’incontro con i volontari. La cerimonia di congedo sarà poi alla base aerea di Figo Maduro e il ritorno in Vaticano con partenza alle 18.15 e arrivo a Fiumicino alle 22.15. - (PRIMAPRESS)