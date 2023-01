Padel: i numeri da record per l’8ª edizione della Coppa dei Club di MSP Italia. In campo 4 mila atleti

(PRIMAPRESS) - ROMA – Edizione da record per l’8ª Coppa dei Club di Padels, campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Con 168 squadre iscritte alla fase di Roma e provincia, in rappresentanza di 92 circoli, sui rettangoli di gioco, si sfiorano i 4.000 atleti in campo. Lo scorso anno, le iscrizioni si chiusero con 124 squadre e 71 circoli, segno che il trend di questo sport continua a coinvolgere un pubblico trasversale. La fase di Roma e provincia, sorteggiata al Circolo del Ministero degli Affari Esteri con il presidente Giuseppe Scognamiglio a fare gli onori di casa, inizierà nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 febbraio. In palio c’è un posto nelle finali nazionali che si disputeranno tra il 7 e il 9 luglio in una località che verrà ufficializzata nelle prossime settimane. Lo scorso anno, a Pescara, fu proprio una squadra romana a trionfare, il Mas Padel, che come previsto dal regolamento avrà accesso di diritto alle finali nazionali, a cui prenderanno parte squadre provenienti da 13 regioni d’Italia: oltre al Lazio, ci saranno i campioni di Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Basilicata, Sardegna, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Lombardia.

Anche questa ottava edizione della Coppa dei Club MSP, sottolinea l’impegno del padel verso l’inclusione. Saranno infatti due le squadre che schiereranno giocatori con disabilità motorie: alla Sportinsieme Roma (in campo Matteo Cattini e Alessandro Paulo) si aggiunge la Ecopadel, con la quale giocherà l’atleta paralimpico Roberto Punzo, vicecampione nazionale 2022 nel Padel Mixto.

Il torneo potrà contare sul patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, con la squadra vincitrice delle finali di Roma e provincia in programma a maggio che sarà premiata in Campidoglio. «Con la Coppa dei Club, Roma si conferma capitale italiana, e non solo, del padel – ha spiegato durante la presentazione l’Assessore allo sport, al turismo e ai grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato –. Abbiamo il record di oltre 350.000 praticanti, con 314 impianti sportivi e migliaia di campi spesso sold out. Un movimento in continua crescita, sia in termini di praticanti che sotto il profilo dell’indotto economico, che proietta la nostra città in una dimensione internazionale anche in questa disciplina. Lo scorso anno per la prima volta abbiamo ospitato al Foro Italico l’Italy Major Premier Padel, fortemente voluto dal presidente Luigi Carraro. In questa occasione Roma ha dimostrato una grande capacità organizzativa e accolto oltre 30mila spettatori. Un evento unico, che ha generato importanti ricadute economiche ed occupazionali, e che ripeteremo anche in questo 2023».

«La Coppa dei Club rappresenta un appuntamento imperdibile del movimento del padel romano a cui non siamo mai mancati – ha aggiunto Roberto Tavani, delegato allo sport della presidenza della Regione Lazio -. Seguiamo con interesse l'evoluzione del padel sul nostro territorio e in questo MSP rappresenta la punta di diamante degli enti di promozione sportiva. È oggettivo come questo sport abbia permesso a migliaia di cittadini della Regione di avvicinarsi a un'attività sportiva e questo è un elemento positivo».

Per MSP Italia la Coppa dei Club rappresenta un momento clou dell'attività agonistica dopo l'Exclusive Cup come conferma Claudio Briganti, responsabile del settore padel di MSP Italia: "vedere il numero delle squadre iscritte cresciuto del 25% è un enorme motivo di soddisfazione ma anche una responsabilità, perché un torneo così ampio prevede un grande sforzo organizzativo. Siamo contenti che oltre 90 circoli di Roma e provincia abbiano scelto la Coppa dei Club e i suoi valori".