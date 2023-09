Padel: il Torneo “Grandi Firme” al Fight Club di Roma siglato da Vincent Candela

(PRIMAPRESS) - ROMA - La padel-mania ha rapito anche Vincent Candela, ex calciatore, impegnato ristoratore ed oggi padelista appassionato - che, con l’istruttrice spagnola Mara Blanco ha inaugurato il ‘Fight Club Padel’ nel circolo ‘Heaven Sporting Club’ a Roma nord, di Massimiliano Ricci e Orietta Abballe. Il fenomeno padel ha attratto ex protagonisti del calcio e manager come Elisabetta Canafoglia, che ha accolto beniamini dell’AS Roma come Luigi Di Biagio, Giuliano Giannichedda e il portiere Marco Amelia con il figlio Giulio Cesare.

Nove coppie di giornalisti si sono sfidati nella seconda edizione del torneo ‘Grandi Firme’, riadattato al padel dopo che per oltre 35 anni il teatro della competizione era stato il campo di calcio a 5. A vincere sono stati Gianluca Semprini (RAI News 24) con Paolo Bozzacchi (The Watcher Post). “Il padel non dilaga soltanto negli ex calciatori, ma anche nei giornalisti – ha spiegato Franco Corapi, storico organizzatore – e forse era un segno del destino che la prima edizione del torneo a Roma si svolgesse nel circolo di un ex calciatore”.

La prima edizione del ‘Grandi Firme’ di padel si era disputata a gennaio a Milano, inserita nel calendario di Padel Trend Expo: “Siamo felici di aver legato il nostro brand a questa iniziativa che dà continuità a una partnership iniziata quasi un anno fa. Dopo il grande successo della passata edizione, replicheremo dal 19 al 21 gennaio 2024 sempre a Milano, con tante novità e ospiti internazionali – le parole di Luigi Spera, DG di Padel Trend Expo –. Siamo convinti che questo evento avrà una crescita esponenziale nei prossimi anni, perché il padel può diventare un’opportunità incredibile per promuovere il territorio e l’economia in generale”.

Ad affiancare MSP Roma, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. “Dove c’è padel, c’è MSP – ha sottolineato il responsabile nazionale del settore padel di MSP, Claudio Briganti –. Siamo felici anche di aver dato ai giornalisti la possibilità di vivere una giornata da protagonisti, oltre che della diffusione mediatica che questa disciplina sta avendo a livello mondiale”. - (PRIMAPRESS)